Зеленський прибув до Німеччини, де планує зустрітися з Меркель – ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де в нього запланований дводенний офіційний робочий візит. Про це повідомив Офіс президента 11 липня.

«Глава держави проведе низку зустрічей, зокрема з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель», – йдеться в заяві адміністрації президента.

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Крім того, Зеленський планує зустрітися з головою Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом.

Зустріч Зеленського з Меркель запланована на 12 липня. Як раніше повідомляв його речник Сергій Никифоров, президент України планує під час зустрічі наголосити на важливості зупинки газопроводу «Північний потік-2».