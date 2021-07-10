На Донбасі 9 липня загинув один український військовий, троє поранені – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 9 липня загинув один український військовий, ще троє потрапили до госпіталю – один унаслідок поранення, двоє через бойове травмування. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, впродовж минулої доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил.

Ще п’ять порушень умов перемир’я українські військові зафіксували після початку доби 10 липня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах упродовж минулої доби та в обстрілі села Санжарівка зранку 10 липня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але звинувачують ЗСУ у веденні мінометного вогню по селу Сигнальному неподалік Донецька у вечірні години 9 липня та в обстрілі околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території зранку 10 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.