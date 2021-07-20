У СБУ заявили, що неявка Шойгу створює умови для розгляду клопотання про затримання без його участі

Неявка міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Служби безпеки України створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ без його участі. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода 20 липня речник спецслужби.

«Неявка міністра оборони РФ Сергія Шойгу до СБУ створює передумови для суду, щоб розглянути клопотання слідчих СБУ без його участі. А саме – клопотання про затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу», – завив речник.

За його словами, публікація повістки про виклик в СБУ на офіційному сайті – процесуальний крок, необхідний для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Шойгу мав з’явитися у Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Викликали його туди повісткою від Служби безпеки України для вручення письмової підозри за частиною 3 статті 27 ККУ та частиною 5 статті 260 «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань, що призвело до загибелі людей».

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу для проведення слідчих (процесуальних) дій. Ще одну повістку СБУ підготувала для бізнесмена, засновника інвестфонду Marshall Capital Partners Костянтина Малофєєва.

Кримінальні справи щодо Шойгу і Малофєєва відкрили в Україні в 2014 році. Очільник Міноборони Росії підозрюється в «організації участі невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях», бізнесмен Малофєєв – у пособництві фінансування «невстановлених осіб в незаконних збройних формуваннях на території України».

Ні сам Шойгу, ні Міноборони Росії не коментували цю інформацію.