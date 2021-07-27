СБУ заявляє про викриття схеми продажу немовлят за кордон

Служба безпеки України заявляє, що викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами, що налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

«Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів», – заявили в СБУ 27 липня.

За матеріалами спецслужби, до складу організованої групи входили жителі Київської і Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

«Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб із громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон», – йдеться в повідомленні.

У СБУ також заявили, що в межах проведених експертиз задокументували факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.

У рамках кримінального провадження провели обшуки у центрі репродуктивної медицини і за місцем фактичного проживання учасників схеми, під час яких вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку «із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази», додали у СБУ.

За даними спецслужби, фігурантам справи оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) і частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності підозрюваних до торгівлі людьми. У СБУ не вказали кількість учасників схеми, їхніх імен і назви репродуктивного центру.