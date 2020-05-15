«Розглядати кожен випадок». У МЗС хочуть вирішувати, чи віддавати біологічним батькам їхніх дітей, народжених сурогатно

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будуть розглядати кожний випадок передачі біологічним батькам за кордоном їхніх дітей, народжених сурогатними матерями на українській території.

«Ми будемо розглядати кожен такий випадок. І у випадку, коли ми дійсно впевнені, що малюк може потрапити в хорошу сім’ю, що його життю і здоров’ю нічого не загрожує, що не йдеться про якісь кримінальні елементи, – будуть прийматися рішення і рекомендуватися іншим органам державної влади підтримати таке клопотання», – сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін 15 травня в коментарі Радіо Свобода.

Він стверджує, що «українське законодавство містить, на жаль, певні прогалини в цій сфері», і «там де є прогалини, там одразу утворюється бізнес, в тому числі його тіньовий сегмент».

Євген Єнін додав, що «з метою подолання тої кризової ситуації, яка проявилася протягом останніх днів, представник міністерства закордонних справ учора погодив відповідний механізм отримання відповідних клопотань через українського омбудсмена».

14 травня уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступив проти комерційного сурогатного материнства. Про це він заявив, коментуючи повідомлення про перебування в столичному готелі «Венеція» десятків немовлят, які були народжені в Україні сурогатними матерями, але через закриті кордони не можуть потрапити до своїх біологічних батьків.

Також 14 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти за кордон дітей, народжених сурогатними матерями. За словами омбудсмена, її представники виїхали до готелю «Венеція» в Києві, де перебувало 51 немовля.

Наприкінці квітня центр репродуктивної медицини BioTexCom оприлюднив відеоролик із десятками немовлят, які чекають на батьків на території готелю «Венеція» в Києві. Адміністратор готелю запевняла, що няні кожного дня доглядають за дітьми належним чином.

BioTexCom закликала батьків, які не можуть перетнути кордон, не впадати у відчай, бо окремі країни вже почали співпрацювати з Україною.

13 травня Денісова заявила, що цей відеоролик «свідчить, що держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідного ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати».

Вона переконувала, що надання цих послуг іноземним громадянам може призвести до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян. У зв’язку з цим Денісова хоча на законодавчому рівні дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України.