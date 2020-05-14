Денісова: Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти дітей, народжених сурогатними матерями

Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти за кордон дітей, народжених сурогатними матерями, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook. Наразі це зробити складно через закриті кордони.

За її словами, напередодні її представники виїхали до готелю «Венеція» в Києві, де перебувало 51 немовля.

«З них – 15 дітей були з батьками в цьому ж готелі. 36 дітей, якраз на відео можна було їх побачити, вони перебували у двох кімнатах. На всіх дітей були виписані свідоцтва про народження. Батьки всіх цих діточок є громадянами іноземних країн», – сказала Денісова.

Вона розповіла, що 15 дітей з батьками наразі не можуть виїхати з України через спричинені коронавірусом обмеження. Батьки ще 36 дітей не можуть заїхати на територію України.

За її словами, Міністерство закордонних справ України запропонувало цим батькам звернутися до своїх посольств за допомогою. Деякі посольства відмовилися це робити.

Вона отримала звернення від клініки, яка повідомила, що загалом в Україні понад 100 дітей зараз чекають на своїх батьків у різних центрах репродуктивної медицини. За прогнозом установи, у випадку продовження карантинних обмежень кількість цих дітей може досягти майже тисячі.

«Тому, безумовно, потрібно напрацювати такий механізм, щоб батьки могли приїхати за своїми дітьми й повезти їх туди, де вони будуть виховуватися в родині. Тому сьогодні зранку я провела робочу нараду за участі представників МЗС, ДМС. Ми напрацювали дієвий механізм вирішення цієї проблеми», – стверджує Денісова.

Вона запевнила, що батьки можуть звернутися до неї для вирішення проблеми в’їзду та виїзду з України. Після цього омбудсмен планує звертатися до Міністерства закордонних справ за дозволами.

«Якщо цим батькам необхідна буде допомога для оформлення проїзних документів на дитину, то я безпосередньо буду звертатися до ДМС, щоб таке питання вирішити», – наголосила Денісова.

Наприкінці квітня центр репродуктивної медицини BioTexCom оприлюднив відеоролик із десятками немовлят, які чекають на батьків на території готелю «Венеція» в Києві. Адміністратор готелю запевняла, що няні кожного дня доглядають за дітьми належним чином.

BioTexCom закликала батьків, які не можуть перетнути кордон, не впадати у відчай, оскільки окремі країни вже почали співпрацювати з Україною.

13 травня Денісова заявила, що цей відеоролик – «свідчить, що держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідне ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати».

Вона переконувала, що надання цих послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян. У зв’язку з цим Денісова хоча на законодавчому рівні дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України.