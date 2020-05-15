Україна стає «міжнародним онлайн-магазином» із немовлятами – Кулеба

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає проти комерційного сурогатного материнства. Про це він заявив, коментуючи повідомлення про перебування в столичному готелі «Венеція» десятків немовлят, які були народжені в Україні сурогатними матерями, але через закриті кордони не можуть потрапити до своїх біологічних батьків.

«Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон. Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу, – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами. І реальну кількість таких дітей, яких «постачає» Україна таким чином, ми не знаємо», – написав чиновник у фейсбуці.

14 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти за кордон дітей, народжених сурогатними матерями. За словами омбудсмена, її представники виїхали до готелю «Венеція» в Києві, де перебувало 51 немовля.

Наприкінці квітня центр репродуктивної медицини BioTexCom оприлюднив відеоролик із десятками немовлят, які чекають на батьків на території готелю «Венеція» в Києві. Адміністратор готелю запевняла, що няні кожного дня доглядають за дітьми належним чином.

BioTexCom закликала батьків, які не можуть перетнути кордон, не впадати у відчай, бо окремі країни вже почали співпрацювати з Україною.

13 травня Денісова заявила, що цей відеоролик «свідчить, що держава не вживає всіх належних заходів щодо захисту прав дітей та гідне ставлення до них, а Україна стає країною-донором народження для іноземців дітей, долю яких вона не може проконтролювати».

Вона переконувала, що надання цих послуг іноземним громадянам може призвести у першу чергу до порушення прав дітей та до ситуації, у якій Україна не здатна захистити своїх громадян. У зв’язку з цим Денісова хоча на законодавчому рівні дозволити сурогатне материнство винятково для громадян України.