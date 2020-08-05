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05 серпня 2020, Київ 11:45
Суспільство

Її народила сурогатна мати та покинули біологічні батьки зі США. Власник репродуктивної клініки каже: «Брізі – це мій гріх»

Бріджит у дитячому будинку в Запоріжжі

«Брізі – це мій гріх», – власник репродуктивної клініки Альберт Точиловський визнав їхню причетність до народження дівчинки, яку народила сурогатна матір та покинули біологічні батьки зі США.​

Вперше про Бріджит розповіли журналісти австралійського телеканалу ABC News наприкінці 2019 року. На сьомому місяці українська сурогатна мати з Донбасу народжувала двійню. Під час передчасних пологів хлопчик-близнюк помер. А 870-грамову Брізі біологічні батьки-американці – після консультацій з американськими лікарями – вирішили відключити від апаратів життєзабезпечення і написали відповідні заяви. Однак в Україні евтаназія незаконна, і завдяки медикам та волонтерам вона вижила.

Розслідування привело австралійців до репродуктивної клініки Biotexcom.

Саме тієї, де через пандемію опинилися понад пів сотні немовлят, народжених українськими сурогатними матерями для іноземців.

Австралійським журналістам власник клініки Альберт Точиловський заперечував їхню причетність до народження покинутої Бріджит.

Однак рік по тому під час інтерв'ю Радіо Свобода визнав, що вона – біологічна дитина його клієнтів.

– Ця дівчинка ваша чи не ваша? Як насправді?

– Моя, моя, ми тоді злякалися дуже сильно, ми думали, що американці заберуть, ми думали, що це питання ми вирішимо. Це мій гріх, Брізі – це мій гріх. Ми з американцями намагалися списуватися, помилка була моя в тупості, мені тоді треба було іти в американське посольство. Я не знав, що американці в таких випадках реєструють насильно батьків. Я не хотів воювати з громадянами США, але коли я зрозумів, що відбувається, вже було пізно. Ну це моя помилка ... Є ось, коли є гріх, за який доводиться платити.

«Брізі – це мій гріх» – власник репродуктивної клініки Альберт Точиловський (відео)
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«Брізі – це мій гріх» – власник репродуктивної клініки Альберт Точиловський (відео)

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Після виходу документального фільму «Родина суррогатных детей» (українською «Батьківщина сурогатних дітей») – спільного проєкту Радіо Свобода та «Настоящего времени» #ВУкраине (українською #ВУкраїні) – Альберт Точиловський запропонував дівчинці, що росте в сиротинці, фінансову допомогу.

«Ми можемо якось з вами укласти, я не знаю, щоб це було насправді, договір, щоб ми платили вам офіційно з компанії зарплату і щоб ви, ну ... у вас з'явилися додаткові гроші, на які ви зможете більше займатися дівчинкою?» – запитує власник клініки Biotexcom Альберт Точиловський.

Марина Бойко, медсестра Запорізької обласної лікарні відповідає: «Ну, дивіться, якщо ми зробимо не таким чином, якщо, наприклад, гроші, щоб перераховувалися на благодійну якусь організацію».

Телефонна розмова Альберта Точиловського та медсестри Марини Бойко (відео)
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Телефонна розмова Альберта Точиловського та медсестри Марини Бойко (відео)

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Зараз Брізі 4 роки. Вона – вихованка Запорізького дитячого будинку «Сонечко». Нею опікується медсестра реанімації Запорізької обласної лікарні, де вона провела перші роки життя, Марина Бойко. Жінка разом із колегами провідує свою колишню пацієнтку, купує іграшки та допомагає проходити реабілітації.

Цьогоріч Україна дозволила міжнародне всиновлення таких дітей, як Бріджит. І в дівчинки, народженої сурогатною матір’ю та покинутої біологічними батьками, з'явився шанс мати справжню сім'ю.

Сурогатна мати пішла, біологічні батьки зі США відмовились. Історія дівчинки Бріджит, яка живе у Запоріжжі
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Сурогатна мати пішла, біологічні батьки зі США відмовились. Історія дівчинки Бріджит, яка живе у Запоріжжі

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    Ірина Стороженко

    Автор документального проєкту Радіо Свобода та Настоящее время  #ВУкраине з вересня 2019 року. 

    Працювала журналістом програми «Вікна» на телеканаліСТБ, а також в новинних програмах UA:Перший, телеканал CITI, 34 телеканал. Закінчила факультет систем та засобів масової комунікації за спеціальністю журналістика Дніпропетровського національного університету. 

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