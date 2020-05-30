Батьки немовлят, народжених від сурогатних матерів, приїхали до України

11 пар з Аргентини приїхали до України за дітьми, народженими від сурогатних матерів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сьогодні вночі чартерний рейс приземлився в зачиненому на карантин аеропорту «Бориспіль».

Прибулих зустрічала особисто посол Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі. Перед цим МЗС України дало дозвіл на в'їзд до України батькам з Аргентини, які через закриті кордони не могли забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів.

46-річні маркетолог і дизайнер Андреа та Фернандо Монтеро з Буенос-Айреса бачили свого двомісячного Ігнасіо лише на фотографіях і відео від доглядачів хлопчика.

Понад 20 років вони мріяли мати дитину, зробили кілька операцій і десяток невдалих спроб штучного запліднення в себе вдома, пройшли підготовку для всиновлення чужої дитини, але через дуже повільне просування черги в Аргентині наважилися на сурогатне материнство в Україні. Щоб оплатити послуги клініки, взяли кредит, який гаситимуть ще 5 років.

«Ми їдемо назустріч мрії усього нашого життя. Це дуже важко, ми дуже втомлені, але безмежно щасливі, що нарешті тут. Ми дякуємо українському уряду, посольству Аргентини та тій неймовірній жінці, що подарувала нам сина. Він копія свого тата», – розповідає мати малюка Андреа Монтеро.

Наразі їх із сином розділяють ще два тижні, всі прибулі повинні пройти обов’язкову обсервацію. Потому – оформлення дитячого паспорта і пошук можливості повернутися додому.

«Ми дуже занепокоєні, адже Аргентина закрила кордони до вересня і якщо нам не дозволять в'їзд до цього часу, ми собі навіть не уявляємо, як будемо жити в чужій країні з немовлям упродовж чотирьох місяців», – додала Монтеро.

Наприкінці квітня стало відомо, що батьки-іноземці з 35 країн світу через карантин не можуть забрати своїх немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями. Понад 50 дітей уже другий місяць перебувають в готелі «Венеція» в Києві, що належить клініці Biotexcom.

Більше про сурогатне материнство дивіться незабаром у документальному проєкті «#ВУкраїні».