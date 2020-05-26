Батьки з 35 країн не можуть через пандемію COVID-19 забрати з України своїх дітей, народжених від сурогатних матерів

Поки не вдається залагодити скандал навколо дітей, народжених від сурогатних матерів для іноземців, що виник в Україні. Пандемія коронавірусу перешкодила батькам забрати своїх дітей. Механізм для вирішення цієї проблеми вже розроблений, але його ефективність викликає великі питання​.

Більше 60 немовлят знаходяться в одному з київських готелів, що належить приватній клініці, яка спеціалізується на сурогатному материнстві. Але через закриті кордони забрати дітей батьки-іноземці не можуть.

Зараз народжених від сурогатних матерів малюків чекають у 35 країнах світу.

Від української столиці Хосе Переса та Флавію Лаворіно розділяють 12 тисяч кілометрів. Вони живуть у Буенос-Айресі. На руках своєї дитини ця аргентинська сім'я ще жодного разу не тримала – свого новонародженого малюка Ману вони можуть бачити тільки по скайпу.

«Це дуже складна ситуація, – розповідає батько малюка Хосе Перес. – Ми отримуємо фотографії та відео з Ману раз на тиждень. Ще з клініки нам телефонували по відеозв'язку, коли нашій дитині виповнився місяць, але це дуже важко. Будь-який батько, чия дитина знаходиться далеко, знає, яке це занепокоєння і біль. Але навіть ці слова не описують повною мірою наш стан».

Приватна київська клініка, яка спеціалізується на сурогатному материнстві, розповсюдила кадри, на яких в одній кімнаті плачуть одночасно 46 немовлят. Медики зробили це, щоб привернути увагу влади до проблем доступу іноземців до дітей та їх вивезення за кордон. Якщо тиждень тому мова йшла про 46 малюків, зараз їх вже більше 60-ти.

«Зараз в країнах, де вирує коронавірус, навіть великі транснаціональні концерни зі своїми проблемами йдуть на другий план, як ви розумієте. А ми – маленька організація, яка нікому не цікава», – говорить Альберт Точиловський, власник репродуктивної клініки.

Офіційно сурогатне материнство в Україні не заборонено, але закон і не регулює це питання.

Зараз батьки, які чекають своїх немовлят, можуть тільки написати листа українському омбудсменові, а потім просити Міністерство закордонних справ України про дозвіл на в'їзд та виїзд, незважаючи на закриті кордони.

«Вони приїдуть, тут буде оформлення документів і буде дозвіл на виїзд, – пообіцяла український омбудсмен Людмила Денисова. – Але ми відразу це пишемо у листі, щоб вони і в'їзд, і виїзд відразу оформляли. Потім якщо і буде якась затримка, то через оформлення документів на дитину».

Поки вдалося возз'єднати кількох дітей із їх іспанськими та китайськими сім'ями. Вони все ще знаходяться в Україні – чекають дозволу на виїзд. В цілому, за словами директора приватної клініки, до влади звернулися вже 60 сімей з проханням в'їхати в країну і забрати дітей.

Хосе Перес і Флавія Лаворіно теж відправили запит до українських чиновників.

«У якийсь момент вони неофіційно сказали нам, що намагаються вирішити питання в першу чергу з найбільш вразливими. А наша 47-денна дитина не вразлива?» – засмучений Хосе Перес.

Відповіді на те, коли і як вони зможуть в'їхати в країну і забрати сина Ману, аргентинська сім'я поки не отримала.

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