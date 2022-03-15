Міноборони Росії планує вирубку українського лісу для продажу – українська розвідка

Російська влада планує вирубку та продаж українських лісів, йдеться в даних Головного управління розвідки Міністерства оборони, оприлюднені 15 березня.

Відомство оприлюднило документ, який, за його даними, є листом міністра оборони Росії Сергія Шойгу до президента Росії Володимира Путіна.

У ньому, ймовірно, Шойгу просить дозволити вирубувати ліси й зелені насадження та використовувати їх для створення фортифікаційних споруд «у спеціальній воєнній операції», як російська влада називає війну проти України.

«Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини». При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта», – повідомляють у розвідці.

За оцінкою ГУР, всі ліси, які опинилися на тимчасово підконтрольній російським військам території, перебувають у «зоні найвищого ризику».

«Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Останній раз подібне на території України відбувалось під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності», – коментує Управління.

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Можливості незалежно підтвердити справжність оприлюдненого документу наразі немає. Міністерство оборони Росії не коментувало це повідомлення публічно.

Офіс генерального прокурора України раніше цього місяця вже зареєстрував низку кримінальних проваджень за статтею «екоцид» через дії Росії на Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях.