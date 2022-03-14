Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Російська армія пошкодила обстрілом будівлю підземного газосховища на Чернігівщині – «Уктрансгаз»

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського підземного газосховища немає

Російська армія в результаті обстрілу пошкодила будівлю підземного газосховища у селі Олишівка на Чернігівщині. Про це повідомляє «Уктрансгаз».

«У будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту. Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені», – зазначають у компанії.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського підземного газосховища, за даними «Уктрансгазу», немає.

Читайте також: Кулеба: у відмові ЄС від російських енергоносіїв найбільшу проблему становить Німеччина

10 березня російські війська здійснили спробу вторгнення на об’єкти газотранспортної системи України, через що Оператор ГТС заявив про загрозу для подальшого транспортуванню газу в Україні та Європі.

Під час широкомасштабного військового вторгення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС УуМАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG