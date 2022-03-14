Російська армія пошкодила обстрілом будівлю підземного газосховища на Чернігівщині – «Уктрансгаз»

Російська армія в результаті обстрілу пошкодила будівлю підземного газосховища у селі Олишівка на Чернігівщині. Про це повідомляє «Уктрансгаз».

«У будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд. Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту. Персонал газосховища терміново евакуйований. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлений газ. Всі зовнішні комунікації відключені», – зазначають у компанії.

Жертв та постраждалих серед працівників Олишівського підземного газосховища, за даними «Уктрансгазу», немає.

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10 березня російські війська здійснили спробу вторгнення на об’єкти газотранспортної системи України, через що Оператор ГТС заявив про загрозу для подальшого транспортуванню газу в Україні та Європі.

Під час широкомасштабного військового вторгення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС УуМАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України, а Офіс генпрокурора відкрив низку проваджень за статтею «екоцид».