Серед військ РФ шириться пропаганда про необхідність закінчити війну до 9 травня – Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України стверджують, що серед російських військ, які вторглися в Україну, нині поширюється пропаганда про необхідність закінчення війни до 9 травня.

«За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити це твердження з інших джерел немає можливості.

Водночас Генштаб вказує, що наразі «у терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці».

Також штаб каже, що у «невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров’я у війну з Україною».

«У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи. В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області», – вказує Генштаб ЗСУ.

Українські військові підсумовують, що у Харківській області російська батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії – зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть фосфорних бомб.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».