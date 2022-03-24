Частковий відступ в Ізюмі, пауза в бік Волині, наступ на Донбасі – ЗСУ про маневри військ РФ

У Генеральному штабі Збройних сил розповіли, якими станом на денні години четверга, 24 березня, є тактика і маневри російських військ у їхній війні проти України.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках війська РФ вимушено відмовилися від ведення наступальних дій, здійснюють перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Ведеться розвідка.

«Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про спроби блокувати Чернігів та захопити місто Славутич.

На Слобожанському напрямку триваж блокування Сум загарбниками. У напрямку на Харків активних дій немає – основні зусилля військ РФ зосереджені на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку – без успіху, є втрати серед російських військових, вони відступили в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку війська РФ ведуть наступальні дії, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку російські військові займають оборону для відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ.

«Російські загарбники здійснюють призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з числа військовозобов’язаних. Зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії... На тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів», – йдеться в повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».