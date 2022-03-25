У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту станом на полудень 25 березня

Військам РФ не вдалося досягти основних цілей широкомасштабної війни – блокади Києва і виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ станом на поулдень 25 березня.

Водночас, згідно з повідомленням, частково російські війська «досягли успіху» зі створення сухопутного коридору між тимчасово окупованими Кримом та частиною Донецької області.

На Волинському напрямку війська РФ активних дій не проводили. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України «оцінюється як висока», каже Генштаб.

На Поліссі – без наступальних дій. Військові РФ зосереджують зусилля на обстрілах позицій ЗСУ в районах н.п. Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Відбувається переміщення підрозділів, логістичне забезпечення з метою закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку війська РФ продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало – війська РФ перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку – тривають спроби утримати позиції на підступах до Сум та Харкова. Не припиняється застосовання авіації та артилерії для знищення житлових кварталів міст.

У районі міста Ізюм відбулася спроба прориву оборони військ ЗСУ з півдня, в районі Кам’янки, – війська РФ зупинені в районі Тихоцького.

На Донецькому напрямку війська РФ продовжують відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст.

На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях тривають «заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади», зокрема силами підрозділів «Росгвардії». Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

«Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика «Валентин Пикуль», ракетного катера «Набережные Челны» та двох десантних катерів», – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».