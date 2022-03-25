У Харкові війська РФ обстріляли з «Градів» поліклініку, є жертви – голова ОВА

У Харкові російські війська обстріляли поліклініку, де видавали гуманітарну допомогу. Про це 25 березня повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що внаслідок цього обстрілу є жертви: постраждали 7 осіб, з яких 4 - померли.

«Очевидно, що ворог хоче посіяти паніку та перешкоджає отриманню гуманітарної допомоги. Вчора вдень російські війська так само обстріляли пункт видачі «Нової пошти», 6 осіб загинули, 17 - постраждали», – зазначив Синєгубов.

24 березня війська Росії завдали 44 удари по Харкову, зокрема, обстріляли центр міста ракетами «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту РФ.

Масштабна війна Росії проти України триває 30-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

Загалом за перший місяць повномасштабної війни Росії проти України ВООЗ зафіксувала 64 напади на медустанови.