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Війська РФ завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині – голова ОВА

Черговий удар військ РФ завдано по базі з паливом

Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області, заявив у Telegram голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія», – сказав він.

26 березня вже була обстріляна нафтобаза у Дубні на Рівненщині. Тоді Віталій Коваль повідомив, що нафтобаза зруйнована. Того ж дня влада Львівщини повідомила про знищення нафтобази у Львові. 27 березня зазнала ракетного удару нафтобаза на Волині.

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