Лінія зіткнення вже не на кордоні з Дніпропетровською областю – Вілкул

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що українські військові відкинули російських загарбників від міста на відстань від 40 до 60 кілометрів.

«Головне за сьогодні: ворог уже не просто зупинений на всіх напрямках, а вже й відкинутий назад від дальніх підступів до міста. Сьогодні звільнені ще кілька населених пунктів Херсонської області. І окупанти вже не перебувають на відстані ближче ніж 40 кілометрів від міста, а на деяких напрямках – і 60 кілометрів», – сказав Вілкул у зверненні пізно ввечері 28 березня.

За його словами, це означає, що лінія зіткнення вже не перебуває на кордоні з Дніпропетровською областю, «це вже Херсонська область».

У місті ситуація стабільна, місто «живе і працює», додав Вілкул.

Із завтрашнього дня комендантська година у Кривому Розі і загалом у Дніпропетровській області скорочується: початок не о 20:00, а о 21:00, і діє до 06:00, повідомив голова адміністрації.

Раніше цього місяця влада Кривого Рогу повідомляла про обстріли з боку військ РФ населених пунктів поблизу міста. Зокрема, ввечері 16 березня, війська РФ завдали удару з «Градів» по селу Мар’янському Криворізького району Дніпропетровської області. Влучили по території насосної станції. Пізніше двічі з «Градів» обстрілювали околиці Зеленодольська.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.