Російські військові вночі двічі обстріляли «Градами» містечко на Дніпропетровщині – влада

У ніч з 21-го на 22 березня російські війська двічі з «Градів» обстріляли околиці Зеленодольська і його передмістя – села Мала Костромка, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситченко.

Жертв і постраждалих нема. Про ушкодження інфраструктури також не повідомляють.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під час обстрілів постраждали житлові будинки.

Перший обстріл був надвечір 21 березня, другий – о 5-ій ранку 22-го березня.

22 березня людей із Зеленодольська евакуюють – автобусами та електричками. Їх приймають у Кривому Розі, тим хто потребує – допомагають із розселенням, повідомив Вілкул.

Перші обстріли околиць Зеленодольська були два дні тому. Прокуратура області повідомила про відкриття за цим фактом кримінального провадження «за порушення законів війни».