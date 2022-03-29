На 29 березня погоджено три гуманітарні коридори – Верещук

В Україні на 29 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації населення з Маріуполя в Донецькій області і два маршрути в Запорізькій області – з міст Енергодар і Мелітополь, повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, у Донецькій області запланована евакуація з міста Маріуполя до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також із Запоріжжя вирушили 34 автобуси для вивезення маріупольців з міста Бердянська. Очікується, що до вечора транспорт дістанеться міста, повідомила Верещук.

«Вчора нам вдалося вивезти з Бердянська 880 маріупольців. Попри відсутність погодження гуманітарного коридору з боку окупантів, ми вирішували питання їхнього проїзду в оперативному режимі. Дякую нашим водіям і працівникам ДСНС за сміливість», – сказала міністерка.

Також запланована евакуація людей у Запорізькій області, зокрема, з міста Мелітополя до міста Запоріжжя. Ірина Верещук зазначила, що автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя, час їхнього прибуття залежить від швидкості проходження блокпостів. Після приїзду до міста автобуси збиратимуть людей біля відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій (вул. Алексєєва, 12).

Із міста Енергодара погоджено маршрут до Запоріжжя. У супроводі машини ДСНС о 10:00 колона людей виїжджатиме на приватному транспорті. Місце формування колони – навпроти міськради (вулиця Курчатова, 14).

За словами віцепрем’єрки, із Запоріжжя до Енергодара в супроводі ДСНС вирушила колона вантажівок із гуманітарною допомогою.

28 березня Верещук повідомила, що гуманітарні коридори для евакуації цивільних із населених пунктів, розташованих у зоні бойових дій, того дня не будуть відкриватися через можливі провокації з боку російських військових.

При цьому ввечері 28 березня заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що протягом дня вдалося евакуювали 3 231 людину. «Вдалося евакуювати маріупольців з Бердянська – 15 автобусів, у яких 881 людина, вже у Запоріжжі. Також на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2 350 людей, більшість з яких – маріупольці. Всі – в безпеці», – написав Тимошенко у Telegram.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.