Понад 3 тисячі людей вдалося евакуювати 28 березня – ОП

Протягом доби 28 березня вдалося евакуювали 3 231 людину, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні вдалося евакуювати маріупольців з Бердянська – 15 автобусів, у яких 881 людина, вже у Запоріжжі. Також на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2 350 людей, більшість з яких – маріупольці. Всі – в безпеці», – написав Тимошенко у Telegram.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації сьогодні повідомляли про перешкоджання роботі гуманітарних коридорів із боку російських військових. Саме через це гуманітарні вантажі та транспорт для евакуації в Запоріжжі очікував на відправлення до Бердянська, Василівки і Дніпрорудного.

Вже ввечері 28 лютого голова обласної військової адміністрації Олександр Старух все ж підтвердив – колона з людьми, евакуйованими з Бердянська, прибула до Запоріжжя.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.