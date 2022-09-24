Нічний ракетний удар по Запоріжжю: загинула людина, ще 9 постраждали

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула людина, ще девятеро постраждали, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.



«Постраждало 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблої», – написав він у телеграмі.



За його словами, в одному з багатоквартирних будинків сталася пожежа, її вже ліквідували. Ще у дев'ятьох багатоквартирних будинках повилітали шибки. Також вибиті вікна та зруйновані дахи у приватних будинках.



Близько 6 ранку голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю – на той момент було відомо про щонайменше п’ять «прильотів», уражені об’єкти інфраструктури. Старух повідомив про одну загиблу та 7 поранених людей внаслідок цієї ракетної атаки.

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Останній тиждень російські війська практично щоденно атакують Запоріжжя та околиці міста. Зокрема 22 вересня обласна влада повідомила, що російська армія випустила Запоріжжю 10 ракет, тоді одна людина загинула.

Москва, попри численні факти, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.