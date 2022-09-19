Війська РФ зранку знову вдарили по Запоріжжю – ОВА

Російські війська зранку 19 вересня здійснили ще один ракетний удар по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, одна ракета влучила в обласний центр, біля річки Дніпро. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він у телеграмі.

Крім того, постраждало одне з сіл Запорізького району, наразі відомо про одну потерпілу людину.

Всюди вже працюють відповідні профільні служби, додав Старух.

Раніше він повідомляв про вісім «прильотів» у Запоріжжі в ніч на 19 вересня. За попередніми даними, мішенню стали об’єкти інфраструктури. Про постраждалих інформації наразі не було.