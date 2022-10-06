РФ атакує Запоріжжя. Успіхи ЗСУ на фронті, Путін шукає винних. Підозра голові НБУ

Російська армія ракетами атакувала центр Запоріжжя: влада каже, що зруйновані багатоповерхівки, є загиблі і поранені.

ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині – українські військові звільнили понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області. Тим часом президент Росії Путін намагається перекласти провину за поразки на фронті на міністра оборони Сергія Шойгу, стверджують в американському Інституті вивчення війни.

НАБУ повідомило про підозру голові НБУ Кирилу Шевченку. Його підозрюють у розкраданні коштів державного «Укргазбанку». Це сталося на другий день після того, як Шевченко написав заяву на звільнення через стан здоров’я.

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