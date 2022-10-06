У Генштабі повідомили, скільки населених пунктів ЗСУ взяли під контроль на Харківщині і Херсонщині

Від 21 вересня Збройні сили України встановили контроль над 93 населеними пунктами у Харківській області, а з 1 жовтня – взяли під контроль 29 населених пунктів на Херсонському напрямку, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися вглиб оборони противника на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами, взято під контроль понад дві тисячі 400 квадратних кілометрів Слобожанщини», – сказав Громов на брифінгу 6 жовтня.

«На Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ і відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль», – додав він.

Читайте також: ISW заявляє про «значні успіхи» ЗСУ і деградацію «найелітніших російських підрозділів»

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що продовження контрнаступу українських сил на півночі й півдні, ймовірно, змусить Кремль віддавати пріоритет обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України на обох напрямках.

«Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився після місяця успішних операцій, і зараз просувається до заходу Луганської області», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині. Він підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині.