Російські війська атакували Запоріжжя «Іскандерами-К» – Старух

Російські військові атакували Запоріжжя ракетами «Іскандер-К», одну з ракет, касетного типу, було знешкоджено над містом, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр ракетами «Іскандер-К». Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Одна з ракет, касетного типу, була знешкоджена над містом. Уламки впали в різних містах Запоріжжя. У жодному разі не можна їх чіпати, вони небезпечні», – написав Старух у телеграмі.

За його словами, якби ця ракета дісталася цілі, то руйнування були б «значно масштабніші».

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, за попередньою інформацією, внаслідок удару є постраждалі. Точного числа він не навів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менше ніж 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих.