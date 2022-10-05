Російські війська атакували Запоріжжя. Влада повідомила про руйнування об’єктів інфраструктури

Російські військові вранці 5 жовтня запустили ракети по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог випустив ракети по обласному центру та околицям міста. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Відпрацювали сили протиповітряної оборони», – написав він у телеграмі.

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, за попередньою інформацією, є постраждалі. Точного числа він не навів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за підрахунками, що спираються на офіційні повідомлення керівництва Запорізької ОВА та Запорізької мерії, місто зазнало не менше ніж 23 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста.

Майже половина з них, 10 ракетних атак, припадає на останні два тижні вересня. Їхніми жертвами стало 140 запорожців, серед яких наразі 32 загиблих.