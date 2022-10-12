Зустріч у форматі «Рамштайн». Глава Пентагону розповів, чи зміниться підтримка України після перемог ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові змінили динаміку війни, звільнивши сотні населених пунктів.



«З моменту нашої останньої зустрічі на початку вересня ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних успіхів на полі бою. І незважаючи на нові атаки Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації. І вони повернули тисячі квадратних кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать мужнім воїнам України», – заявив він під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 12 жовтня.



Проте, за його словами, допомога Контактної групи у сфері безпеки і навчання були життєво важливими.



«Ми досягли величезного прогресу, працюючи разом. І оскільки війна змінилася, змінилася і місія цієї Контактної групи. Коли ми зустрічалися минулого місяця, Контактна група зобов’язалася довгостроково підтримувати самооборону України. І це саме те, що ми робимо. Тому що наша підтримка права України на самооборону не залежить від результату якоїсь конкретної битви. Наша рішучість підтримувати захисників України поширюється на всі сезони», – наголосив глава Пентагону, додавши, що Контактна група продовжуватиме нарощувати обороноздатність України «для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу».

12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок роботи в рамках Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн 6» у Брюсселі, де проходить зустріч міністрів оборони НАТО. Він також анонсував низку важливих двосторонніх зустрічей. Зокрема, Олексій Резніков зустрівся з Ллойдом Остіном.

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Найголовнішим пунктом порядку денного міністр оборони назвав посилення протиповітряної оборони України. На полях зустрічі НАТО в Брюсселі збираються представники понад 50 країн, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

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Агенція Reuters 3 жовтня повідомила, що українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро. Російська сторона непрямо підтвердила відступ своїх сил на Херсонщині.

Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на південному і східному напрямках, в тому числі і на Херсонщині.