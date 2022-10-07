Норвегія обмежила на вхід у свої порти рибальських суден РФ

Норвегія запроваджує обмеження на відвідини портів російськими рибальськими судами. Як передає агенція Reuters, рішення ухвалене для посилення заходів безпеки після вибухів на газопроводах «Північний потік», що були пошкоджені 26 вересня, а витік відбувся одразу в чотирьох місцях у економічних зонах Данії та Швеції.

Країни ЄС, як і Росія та США стверджують, що йшлося про свідому диверсію – обсяг руйнувань безпрецедентний і, як вважають фахівці, не міг бути викликаний простою аварією.

Російським суднам дозволяється відвідувати лише три з кількох десятків портів уздовж норвезького узбережжя. Вони мають проходити перевірку безпеки.

Норвегія не стала вводити повну заборону для російських суден – цього вимагали, зокрема, деякі експерти та опозиційні політики, які порушували питання про ризик шпигунства та саботажу.

Данське енергетичне агентство 2 жовтня повідомило, що витік газу з газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі припинився. За день до цього було оголошено про припинення витоків з газопроводу «Північний потік – 2». На обох газопроводах стабілізувався тиск, газу більше немає.

У німецькій пресі з’являлися повідомлення про те, що газопроводи, спорудження яких коштувало мільярди доларів, неможливо буде відремонтувати. Віцепрем’єр російського уряду Олександр Новак заявив, що є технічні можливості відновити інфраструктуру, проте це вимагатиме часу та грошей.