Латвія заборонила в’їзд до країни 55 громадянам Грузії

Влада Латвії заборонила 55 громадянам Грузії в’їзд на територію країни на невизначений термін.

«Я вирішила додати ще 55 громадян Грузії до списку осіб, небажаних для Латвійської Республіки, відповідно до розділу 61 Закону про імміграцію, частина 2», – написала в соцмережі X міністерка закордонних справ Байба Браже.

Імена громадян Грузії, які включені до списку небажаних, не називаються. У березні 2025 року Латвія заборонила в’їзд 16 грузинам.

Латвія, Литва та Естонія першими оголосили про запровадження санкцій щодо влади Грузії на тлі репресій та насильства проти учасників протестів, які підтримують євроінтеграцію. Зокрема, вони заборонили в’їзд олігарху, засновнику проросійської партії «Грузинська мрія» Бідзіні Іванішвілі та вже колишньому міністру внутрішніх справ Вахтангу Гомелаурі.