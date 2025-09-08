До МЗС РФ викликали посла Аргентини – після заяви урядовиці, що Росія могла прослуховувати президентський палац

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Аргентини. Причиною став скандал із прослуховуванням у президентському палаці та витоком аудіозаписів, з яких випливає, що сестра президента Аргентини Хав’єра Мілея Каріна причетна до скандалу з імовірними хабарями з боку її кузенів Мартіна та Едуардо Менемів. Записи були опубліковані кілька днів тому напередодні парламентських виборів в Аргентині, призначених на 26 жовтня.

Міністерка безпеки Патрісія Буллріч, соратниця Мілея, минулого тижня озвучила загрозу обшукати будинки журналістів, які поширювали аудіозаписи і вимагали судової заборони на їхню трансляцію. Також вона висунула російську та венесуельську версію походження записів та звинуватила своїх політичних противників, соратників експрезидента Крістіни Кіршнер у співпраці з іноземними розвідками. Кіршнер та її партія вважаються більш «проросійськими» силами в Аргентині порівняно з прихильниками Мілея, який виступає проти війни, розв’язаної Росією проти України.

«Розмови про розвідувальні операції були завжди, але тепер запис у будівлі президентського палацу ставить нас у беззахисне становище. Це не просто витік; це пряма атака на аргентинську демократію», – вказала міністерка.

МЗС РФ у відповідь заявило, що відкидає слова міністерки безпеки Аргентини про причетність Росії до прослуховування телефонів у президентському палаці Аргентини і вважає висловлювання Буллріч «неприйнятними».

Раніше Росія неодноразово була фігурантом скандалів із прослуховуванням чи шпигунством в іноземних державах.