До МЗС РФ викликали посла Аргентини – після заяви урядовиці, що Росія могла прослуховувати президентський палац

Міністерка безпеки Аргентини Патрісія Буллріч
Міністерка безпеки Аргентини Патрісія Буллріч

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Аргентини. Причиною став скандал із прослуховуванням у президентському палаці та витоком аудіозаписів, з яких випливає, що сестра президента Аргентини Хав’єра Мілея Каріна причетна до скандалу з імовірними хабарями з боку її кузенів Мартіна та Едуардо Менемів. Записи були опубліковані кілька днів тому напередодні парламентських виборів в Аргентині, призначених на 26 жовтня.

Міністерка безпеки Патрісія Буллріч, соратниця Мілея, минулого тижня озвучила загрозу обшукати будинки журналістів, які поширювали аудіозаписи і вимагали судової заборони на їхню трансляцію. Також вона висунула російську та венесуельську версію походження записів та звинуватила своїх політичних противників, соратників експрезидента Крістіни Кіршнер у співпраці з іноземними розвідками. Кіршнер та її партія вважаються більш «проросійськими» силами в Аргентині порівняно з прихильниками Мілея, який виступає проти війни, розв’язаної Росією проти України.

«Розмови про розвідувальні операції були завжди, але тепер запис у будівлі президентського палацу ставить нас у беззахисне становище. Це не просто витік; це пряма атака на аргентинську демократію», – вказала міністерка.

МЗС РФ у відповідь заявило, що відкидає слова міністерки безпеки Аргентини про причетність Росії до прослуховування телефонів у президентському палаці Аргентини і вважає висловлювання Буллріч «неприйнятними».

Раніше Росія неодноразово була фігурантом скандалів із прослуховуванням чи шпигунством в іноземних державах.

