Чехія оголосила персоною нон ґрата білоруського дипломата

Чехія оголосила білоруського дипломата персоною нон ґрата, повідомило 8 вересня чеське Міністерство закордонних справ.

«Ми оголосили білоруського дипломата, який працює на спецслужби, персоною нон ґрата. Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для шпигунства», – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії в соцмережі X.

Тим часом, чеська Служба безпеки й інформації повідомила про спільне зі спецслужбами Румунії й Угорщини викриття білоруської розвідувальної мережі в Європі.

«У зв’язку з цією міжнародною операцією МЗС Чехії вирішило вислати офіцера білоруської розвідки, який працював у Чеській Республіці під прикриттям дипломата», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні румунські правоохоронці повідомили про затримання колишнього заступника голови Служби інформації й безпеки (SIS) Молдови за звинуваченням у шпигунстві на користь Білорусі.

Прокурори заявляють, що, починаючи з 2024 року і до цього часу, підозрюваний, який раніше обіймав керівні посади в Службі інформації та безпеки (SIS) Молдови, «здійснював діяльність із несанкціонованого розголошення державної таємної інформації представникам іноземної держави, а саме співробітникам Комітету державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь, в умовах, які можуть загрожувати національній безпеці Румунії».

Розслідування, проведене під егідою Євроюсту, отримало підтримку спецслужб Румунії, Угорщини і Чехії, а також прокурорів Угорщини, Чехії й Молдови.