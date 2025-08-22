МЗС України на тлі навчань «Захід-2025» застерегло Мінськ від провокацій

Міністерство закордонних справ України 22 серпня застерегло Білорусь від провокацій під час спільних із Росією навчань «Захід-2025».

«Пам’ятаємо про гіркий досвід і ціну брехливих заяв російського та білоруського диктаторів. Накопичення російських військ на кордонах України в 2021-2022 роках відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі «Запад-2021». Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України», – йдеться в заяві МЗС.

Україна закликала міжнародних партнерів зберігати пильність, посилити санкційний тиск на Москву і Мінськ та зміцнювати обороноздатність. У МЗС застерегли білоруську владу від провокацій і підкреслили, що Київ не становить загрози білоруському народу, прагнучи мирного співіснування в європейській сім’ї народів.

12 серпня Міністерство оборони Білорусі оголосило, що спільні з Росією навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії. Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки що не оголошена.

Спочатку білоруська влада наголошувала на плановості та регулярності цих навчань, але останнім часом все частіше стверджує, що їхнє проведення є відповіддю на «мілітаризацію» в сусідній Польщі та країнах Балтії.