Радіо Свобода дізналося ім’я білоруського дипломата в Чехії, який міг бути причетний до шпигунської мережі

Білоруським дипломатом, який міг бути причетним до виявленої в Чехії шпигунської мережі, може бути Микола Дукшта, пише білоруська служба Радіо Свобода 9 вересня.

За чеською інформацією, Дукшта обіймає посаду радника в посольстві Білорусі в Празі та відповідає за адміністративні питання.

Чеські служби безпеки 8 вересня оголосили про викриття мережі білоруських спецслужб, що діють у Європі. Тоді ж стало відомо про затримання в Румунії колишнього заступника голови Служби інформації та безпеки (SIS) Молдови, 47-річного Олександра Балана. Його звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі та державній зраді шляхом передачі інформації, що становить державну таємницю.

За даними чеських спецслужб, справа пов'язана з «білоруським розвідником, який працював у Чехії під виглядом дипломата». Про це йдеться в офіційній заяві Служби безпеки та інформації Чехії.

«Ми викрили білоруську розвідувальну мережу в Європі! Служба розвідки та безпеки разом зі спецслужбами Румунії та Угорщини успішно втрутилася та викрила білоруську розвідувальну мережу, побудовану в Європі. У зв’язку з цією міжнародною операцією ухвалене рішення про висилку офіцера білоруської розвідки, який працював у Чехії під виглядом дипломата», – написала чеська спецслужба в соціальній мережі X.

На запит білоруської служби Радіо Свобода представник Чеської служби безпеки та інформації (BIS) відповів, що публікація додаткової інформації у справі може зашкодити поточному розслідуванню.

За інформацією, наданою Радіо Свобода з дипломатичних джерел, це може бути співробітник посольства Білорусі в Празі Микола Дукшта. Він є там радником щонайменше з 2024 року. Ім'я Миколи Дукшти офіційно опубліковане серед списку співробітників посольства Білорусі в Празі, який розміщено на сайті МЗС Чехії.

На телефонний дзвінок до посольства Білорусі в Чеській Республіці у вівторок, 9 вересня, не відповіли.

Згідно з базою даних організації колишніх білоруських силовиків BelPol, у Білорусі є троє людей на ім’я Микола Дукшта.

«Жоден із них, за нашими даними, не має жодного зв'язку з дипломатичною службою чи чимось подібним. Я також перевіряв цих людей на наявність прихованих паспортів. У них їх немає… Можливо, людина з такими даними – легендарна особистість. А її справжні ініціали, ім'я та прізвище, інші. А паспорт прикриття був виготовлений не так давно», – розповів представник BelPol Володимир Жигар.

За повідомленнями про викриття білоруської шпигунської мережі, до справи може бути причетний також демократичний активіст, який донедавна працював таксистом в одному з прикордонних польських міст. Його ім’я досі невідоме.



