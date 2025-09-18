ЗМІ: міністри оборони України й Польщі домовилися про співпрацю щодо безпілотних систем

Міністр оборони України Денис Шмигаль і його польський колега Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем із залученням військових обох країн – про це Шмигаль, зокрема, заявив на пресконференції 18 вересня, передає агентство «Інтерфакс».

Шмигаль назвав створення групи одним із важливих кроків, про які сторони домовилися під час зустрічі. Вона має стати платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

«Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури», – сказав міністр оборони.

Центральним елементом спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, додав Шмигаль.

Раніше про плани утворити співпраці щодо безпілотників заявило Міністерство оборони Польщі з посиланням на Косіняка-Камиша.

«Ми підпишемо угоду про співпрацю між міністерствами, а також про набуття навичок з експлуатації безпілотників. Переговори будуть зосереджені на розвитку спільних промислових ініціатив» ,. Я думаю, що це те, чого поляки дуже чекають – після таких величезних зусиль, щоб допомогти населенню», – заявив міністр.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш приїхав до Києва з делегацією Міноборони та Збройних сил Польщі. Як повідомляло польське міністерство, він планував обговорити з українським колегою військову співпрацю, подальшу підтримку України та безпекову ситуацію на тлі агресії РФ.