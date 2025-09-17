У Білорусі МЗС погрожує польським перевізникам, які вимушено застрягли в країні

Міністерство закордонних справ Білорусі погрожує польським перевізникам «застосувати всі передбачені законом заходи в повному обсязі» після закінчення наданого раніше Мінськом терміну продовження дозволу на перебування вантажівок у країні.

У заяві, поширеній надвечір 17 вересня, також ідеться про «людяність», «здоровий глузд» та «жест доброї волі». Однак у ній немає нічого про скасування заборони на виїзд через Литву та Латвію – маршрут, який міг би дозволити вантажівкам залишити Білорусь за умови закритого кордону з Польщею.

1453 польські вантажівки не встигли виїхати з Білорусі до того, як Польща закрила кордон з Білоруссю. Білоруська влада заборонила їм виїзд через Литву чи Латвію ще в лютому 2023 року.

Уранці 17 вересня Митний комітет повідомив, що перевізники можуть подати заявку на продовження дозволу на перебування в країні ще на 10 днів.

Раніше цього тижня Польща оголосила, що не відкриє кордон, доки не зникне небезпека для громадян Польщі в Білорусі.

Перевізники за порушення термінів перебування можуть бути оштрафовані. Безпосередньо водіям загрожує штраф до 1260 білоруських рублів (це майже 19 тисяч гривень), а фірмам-перевізникам це може обійтися до 30% вартості «предмета порушення».