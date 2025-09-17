Майже 1500 польських фур застрягли в Білорусі через закриття кордону з Польщею

Пресслужба Митного комітету Білорусі опублікувала заяву про продовження перебування польських вантажівок у країні на 10 днів. Ці вантажівки не змогли виїхати до Польщі до закриття кордону.

«Виходячи з духу добросусідства, щоб піти назустріч польському бізнесу, Державний митний комітет ухвалив рішення про продовження перебування польських вантажівок на території Білорусі... Для продовження терміну перевізник має звернутися до митного органу, в регіоні дії якого перебуває транспортний засіб», – ідеться в заяві відомства.

16 вересня Міністерство внутрішніх справ Польщі опублікувало заяву щодо проблеми з доставкою вантажів через кордон з Білоруссю та економічних наслідків для компаній. Міністерство заявило, що уряд оцінить збитки та ухвалить рішення щодо можливої державної допомоги окремим галузям промисловості.

Білоруська сторона назвала кількість вантажівок – 1453 транспортні засоби, польська влада не підтвердила і не заперечила цю цифру.



