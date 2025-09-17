Польща: 21-річного українця, який запустив дрон у центрі Варшави, вирішили депортувати

21-річного громадянина України, який керував дроном над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві, звинуватили у порушенні закону про авіацію, схвалено рішення про його депортацію про це повідомляють польські медіа.

За даними RMF FM, чоловік, який керував дроном у забороненій зоні, добровільно погодився на штраф і сплатив 4000 злотих.

Також було схвалено рішення про депортацію українця, також йому заборонено в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони протягом п'яти років.

17-річна білоруска, яку також затримали за запуск дрона над резиденцією президента та урядовими будівлями, була лише свідком у справі, її відпустили.

Речник Коменданта столичної поліції молодший інспектор Роберт Шум’ята повідомив, що затриманий українець уже перебуває в руках Прикордонної служби, пише Польське радіо.

Як зауважує RMF FM, Агентство внутрішньої безпеки (ABW) розслідує, чи був політ дрона над палацом Бельведер шпигунським інцидентом. Серед іншого, воно перевірило вміст телефонів іноземців, але жодних доказів, які могли б вказувати на те, що вони діяли від імені іноземної розвідувальної служби, не було знайдено.

Днями польські спецслужби знешкодили дрон у центрі Варшави. Співробітники Служби державної охорони затримали двох осіб, які без необхідного дозволу керували дроном у зоні, де діє заборона на польоти. Затриманими виявилися 21-річний громадянин України та 17-річна громадянка Білорусі.

Цей інцидент стався після того, як Польща збила кілька з майже 20 російських безпілотників, яку порушили її повітряний простір 10 вересня. Це був перший випадок, коли сили НАТО відкрили вогонь по російських цілях із моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.