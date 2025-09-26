Сійярто звинуватив Зеленського в «антиугорській одержимості» після заяви про дрони

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував повідомлення української влади про виявлення угорських дронів поблизу кордону.

«Президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість. Він тепер бачить речі, яких насправді немає», – заявив Сійярто на своїй сторінці X.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на нараді 26 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів про нещодавні «інциденти з дронами» на українсько-угорському кордоні.

За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір країни дронів-розвідників. Він припустив, що це можуть бути угорські дрони.

«Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

Угорщина зрештою приєдналася до обговорення «стіни дронів», яке представники кількох країн Євросоюзу провели 26 вересня.