Відповіддю на рішення української влади щодо угорських військових високопосадовців стане продовження політики Будапешта, яка ставить за мету неприєднання України до Європейського Союзу. Про це в мережі Х 26 вересня написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Упродовж 10 років Україна проводила антиугорську політику. Угорську громаду на Закарпатті позбавили прав, угорця забили до смерті під час примусового призову (ідеться про випадок під час мобілізації закарпатця Йожефа Шебештеня – ред.), на нафтопровід, необхідний для безпечного енергопостачання Угорщини, було здійснено напад, а тепер угорським військовим лідерам заборонено в'їзд в Україну. Натомість вони очікують нашої підтримки їхнього членства в ЄС? Вони ж не можуть бути серйозними», – заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Раніше 26 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ заборонив в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям. Він назвав цей крок дзеркальною відповіддю на попередню «безпідставну заборону Угорщини» на в’їзд для українських військових. «Кожен акт неповаги з боку Угорщини зустріне адекватну відповідь, особливо – неповага до наших воїнів», – додав Сибіга.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 серпня заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони. Президент України, коментуючи заборону, сказав, що Київ бачить у ній «чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим» та перекласти провину за війну на Україну.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, який є етнічним угорцем, своєю чергою, розкритикував угорську владу за захист нафтопроводу «Дружба» й закликав «не брати на себе більше, ніж можете потягнути», говорячи про закриття йому в’їзду до Шенгенської зони.



