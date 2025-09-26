Сибіга: Україна заборонила в’їзд трьом військовим посадовцям Угорщини

Київ заборони в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 26 вересня.

Він назвав цей крок дзеркальною відповіддю на попередню «безпідставну заборону Угорщини» на в’їзд для українських військових.

«Кожен акт неповаги з боку Угорщини зустріне адекватну відповідь, особливо – неповага до наших воїнів», – додав Сибіга.

Він не назвав імен військових, яким заборонили в’їзд до України. Угорська сторона наразі не коментувала рішення.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 28 серпня заявив про заборону командиру підрозділу, відповідального за удари по «Дружбі», в’їзд до цієї країни та Шенгенської зони. Президент України, коментуючи заборону, сказав, що Київ бачить у ній «чергову спробу угорських посадовців виставити чорне білим» та перекласти провину за війну на Україну.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, своєю чергою, розкритикував угорську владу за захист нафтопроводу «Дружба» й закликав «не брати на себе більше, ніж можете потягнути», говорячи про закриття йому в’їзду до Шенгенської зони.



