Орбан: «Антифа» оголосили терористичною організацією в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд оголосив «Антифа» терористичною організацією.

«Ми оголошуємо «Антифа» терористичною організацією і будемо боротися з ними з усією силою закону», – написав прем’єр-міністр на своїй сторінці у Facebook.

Як передає Угорська служба Радіо Свобода, Орбан натякав про намір ухвалити таке рішення останніми днями, а в п’ятницю вранці оголосив, що уряд вирішив це питання на своєму засіданні в середу.

Орбан також розповів про підготовку списку, до якого увійдуть організації, які уряд Угорщини вважає терористичними.

Прем’єр-міністр також написав на своїй сторінці в соціальних мережах, що ненависть знову увійшла в політику по всьому світу, а за нею послідували словесна агресія, фізичне насильство і вбивства. За його словами, це потрібно припинити в зародку, і першим кроком у цьому є оголошення «Антифа» терористичною організацією.

23 вересня соратник Орбана, президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання руху «Антифа» «терористичною організацією» у Сполучених Штатах.

Активісти, які заявляють про свою належність до «Антифа», кажуть, що виступають проти фашизму і загалом правого радикалізму. Деякі активісти при цьому вдаються до насильства.

За словами експертів, «Антифа» – це рух без чіткої структури, керівництва й ієрархії, а не організація.