Трамп визнав рух «Антифа» «терористичною організацією»

Президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання руху «Антифа» «терористичною організацією».

У документі, опублікованому на сайті Білого дому, йдеться, що «Антифа» – це «воєнізована, анархістська організація, яка відкрито закликає до повалення уряду Сполучених Штатів, правоохоронних органів та правової системи». Стверджується, що для досягнення цієї мети вона «використовує незаконні засоби для організації та проводить кампанії насильства».

В указі рух звинувачується в організації масових заворушень, нападах на правоохоронців, переслідуванні політичних діячів та активістів, а також вербуванні молоді. Документ наказує «всім відповідним виконавчим департаментам та агентствам» «розслідувати, припиняти та ліквідувати будь-які незаконні операції», що здійснюються «Антифа».

Активісти, які заявляють про свою належність до «Антифа», заявляють, що виступають проти фашизму та загалом правого радикалізму. Вони брали участь, зокрема, в масових протестах після вбивства Джорджа Флойда у 2020 році. Деякі активісти вдаються до насильства.

Як пише агентство Reuters, за словами експертів, «Антифа» – це рух без чіткої структури, керівництва та ієрархії, а не організація. Крім того, у США, хоч і є поняття «внутрішнього тероризму», немає офіційного списку внутрішньоамериканських терористичних організацій – є лише список міжнародних терористів. При цьому неназваний представник міністерства юстиції США заявив агентству, що указ Трампа відкриє широкі можливості для слідчих та наглядових органів.

Раніше в Росії внесли до списку терористів і екстремістів два «міжнародні рухи», які ніяк юридично не оформлені. У листопаді 2003 року таким став «міжнародний рух ЛГБТ», а у вересні 2025-го – «міжнародний рух сатанізму». Фігурантам справ, у яких ідеться про належність до такого «міжнародного руху», загрожуватимуть серйозні кримінальні статті, блокування рахунків та внесення до списку «екстремістів», що значно ускладнює роботу та життя в Росії.