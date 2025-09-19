У Росії знайшли і оголосили «екстремістським» ще один «міжнародний рух». Слідом за ЛГБТ це «сатаністи»

Росфінмоніторинг вніс так званий «Міжнародний рух сатанізму» до переліку терористів та екстремістів, повідомляє державна агенція ТАСС. Це вже друга організація, якої юридично і фактично не існує, визнана в Росії «екстремістською» – першим у листопаді 2023 року був «Міжнародний рух ЛГБТ».

В обґрунтуванні рішення сказано, що «діяльність руху спрямована на підрив основ конституційного ладу, пропаганду насильства та збурення релігійної ворожнечі».

Раніше Верховний суд Росії визнав цю організацію «екстремістською» та заборонив її діяльність на території Росії – з тими ж формулюваннями. Перед цим у січні 2025 року патріарх РПЦ Кирило заявив, що сатаністи «безперешкодно проводять у нашій країні свої обряди та вербують молодь», натомість на війні проти України «наші бійці готові віддати свої життя за цінності, які явно зневажаються сатаністами».

Експертизу для заборони «руху» проводила група деструктологів на чолі з Романом Сілантьєвим. У ній сказано, що російські осередки сатаністів нібито планували теракти та диверсії на користь ЗСУ: це теж стало підставою для заборони.

Кілька людей у Росії за останні тижні вже були оштрафовані за «сатанинські» символи, переважно пов’язані з субкультурою «металевих» груп. З урахуванням рішення про визнання сатанізму «тероризмом» та «екстремізмом» у Росії покарання тепер можуть бути набагато серйознішими. Фігурантам справ загрожуватимуть серйозні кримінальні статті, блокування рахунків та внесення до списку «екстремістів», що значно ускладнює роботу та життя в Росії.