Влада РФ прирівняла камінґаут і участь в «екстремістській спільноті»

Публічний камінґаут прирівнюватиметься до «участі в міжнародній екстремітській спільноті ЛГБТ», це випливає з відповіді міністерства юстиції РФ по Ставропольському краю на відповідний запит.

У відомстві також заявили, що райдужний прапор вважатиметься символікою «руху ЛГБТ», визнаного російською владою екстремістським.

Також 27 грудня Верховний суд Росії повернув без розгляду скаргу «Міжнародного громадського руху ЛГБТ» на його заборону в Російській Федерації.

Сам «рух», якого офіційно не існує, був спеціально створений до засідання Верховного суду ЛГБТ-активістами, щоб спробувати взяти участь у справі та оскаржити заборону. Наразі активісти планують оскаржити відмову.

Наприкінці листопада Верховний суд Росії, задовольнивши позов міністерства юстиції, заборонив ніде формально не зареєстрований «міжнародний рух ЛГБТ» та визнав його екстремістським. Позов розглядали без відповідача і в закритому режимі, в засіданні взяв участь лише представник міністерства юстиції.

До цього російська влада ухвалила репресивні закони щодо ЛГБТ-людей, у тому числі про повну заборону так званої ЛГБТ-пропаганди та фактичну заборону трансгендерного переходу та зміни гендерного маркера в документах.

За даними правозахисників, після початку повномасштабної війни з Україною та ухвалення дискримінаційних поправок 83% опитаних представників ЛГБТ+ зауважили посилення гомофобних та/або трансфобних настроїв у російському суспільстві. Також ЛГБТ-персони стали рідше звертатися до поліції в разі дискримінації та насильства: вони побоюються, що зазнають повторної дискримінації.