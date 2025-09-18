Трамп назвав рух «Антифа» «терористичною організацією»

Президент США Дональд Трамп заявив, що «визнає» рух «Антифа» «терористичною організацією».

«Я також наполегливо рекомендую ретельно розслідувати тих, хто фінансує «Антифа», відповідно до найвищих правових стандартів і практик», – написав Трамп у Truth Social.

Незрозуміло, яку юридичну вагу має заява Трампа. Як зауважують західні агенції, «Антифа», скорочено від «антифашисти», є загальним терміном для груп ультралівого спрямування і не є окремим утворенням, а Білий дім поки що більше деталей не наводив.

Схожими кроками Трамп погрожував під час свого першого президентського терміну. Він звинувачував «Антифа» у різних діях: від насильства проти поліції до організації заворушень у Капітолії США 6 січня 2021 року.

На початку цього тижня високопоставлений чиновник Білого дому Стівен Міллер пообіцяв, що адміністрація Трампа ліквідує «масштабний внутрішній терористичний рух», який він пов’язав із вбивством правого активіста, соратника Трампа Чарлі Кірка.