Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У США прокурор офіційно звинуватив Тайлера Робінсона у вбивстві Чарлі Кірка

Прокурор штату Юта Джефф Ґрей, 16 вересня 2025 року
Прокурор штату Юта Джефф Ґрей, 16 вересня 2025 року

Прокурор американського штату Юта Джефф Ґрей повідомив 16 вересня, що 22-річного Тайлера Робінсона звинувачують у вбивстві відомого консервативного активіста Чарлі Кірка.

За словами прокурора, проти Робінсона висунуто сім пунктів звинувачення. Серед них – убивство, протиправне застосування вогнепальної зброї, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, тиск на свідків, перешкоджання правосуддю.

Як уточнює Reuters, звинувачення будуть офіційно оголошені Робінсону пізніше під час його першого судового слухання. Воно призначене на 15:00 за місцевим часом (опівночі середи за часом Києва) і відбудеться у форматі відеоконференції.

Ґрей також заявив, що прокуратура має намір просити про страту Робінсона. У зв’язку з цим він утримуватиметься у в’язниці без права виходу під заставу.

31-річний Чарлі Кірк, консервативний блогер та активіст, 10 вересня був убитий пострілом у шию. У цей момент Кірк виступав в університеті Юти. Президент США Дональд Трамп назвав злочин «жахливим».

Кірк вважається одним із тих, хто допоміг Республіканській партії США та самому Трампу здобути підтримку великої кількості молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG