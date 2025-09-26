«Роль кремлівського лакея» – Сибіга відповів на звинувачення Сійярто на адресу Зеленського

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на коментар очільника угорського зовнішньополітичного відомства Петера Сійярто на повідомлення про ймовірне перебування дронів із Угорщини поблизу кордону.

«Ми починаємо бачити багато чого, Пітере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, його відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, служіння в ролі кремлівського лакея. Жодна кількість ваших нападок на нашого президента не змінить того, що ми – і всі інші – бачимо», – написав Сибіга ввечері 26 вересня в мережі Х.

Реагуючи на повідомлення про дрони, Петер Сійярто написав, що «президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість». «Він тепер бачить речі, яких насправді немає», – твердить очільник дипломатичного відомства.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на нараді 26 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів про нещодавні «інциденти з дронами» на українсько-угорському кордоні.

За його словами, українські військові зафіксували заходи в повітряний простір країни дронів-розвідників. Він припустив, що це можуть бути угорські дрони.

«Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – повідомив він.

Угорщина зрештою приєдналася до обговорення «стіни дронів», яке представники кількох країн Євросоюзу провели 26 вересня.



