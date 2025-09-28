У Києві через нічну атаку РФ пошкоджені будинки, двоє загиблих і 10 постраждалих – МВА

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджена низка житлових і нежитлових об'єктів, є загиблі та постраждалі, повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За даними місцевого чиновника, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на припарковані авто.

«Святошинський район: падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю. Постраждала 1 особа. Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Також зафіксоване падіння уламків БпЛА на відкриту територію. Без наслідків та потерпілих», – зазначив голова МВА.

Ткаченко також повідомив, що у Солом’янському районі зафіксоване часткове руйнування п'ятиповерхової житлової будівлі. Виникла пожежа. Постраждала одна особа. Пожежу локалізували.

«На другій локації – пошкодження нежитлової будівлі. Наслідки уточнюються. Також відомо про падіння уламків на територію приватного домоволодіння. Характер ушкоджень і наявність потерпілих уточнюються», – повідомив він.

Крім того, за даними Ткаченка, зафіксовані наслідки атаки РФ у наступних районах столиці:

Голосіївський район : падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих.

: падіння уламків БпЛА на двох локаціях в приватному секторі. Попередньо без потерпілих. Дніпровський район: зафіксоване падіння уламків БпЛА на припарковані авто. Без потерпілих. Всього госпіталізовані двоє потерпілих. Екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про 8 постраждалих.

«Зафіксували наслідки ворожого обстрілу на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста. Восьмеро людей постраждали. 7 із них медики госпіталізували, одній жінці надали допомогу на місці», – зазначив мер.

Згодом стало відомо про 10 постраждалих і двох загиблих внаслідок атаки РФ на столицю.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.