У двох районах Чернігівщини після атаки РФ без електрики залишилися 177 населених пунктів – влада

Унаслідок російських ударів по енергообʼєктах Чернігівщини у двох районах без електрики залишилися 177 населених пунктів, повідомили «Чернігівобленерго» та голова ОВА В’ячеслав Чаус.

«Зранку був удар по енергообʼєктах у Ніжинському районі. Перебої з електропостачанням у шести громадах і частково – в Ніжині. У випадку відсутності електроенергії задіюється резервне живлення. Щойно минає безпосередня загроза – відповідні служби розпочинають відновлення. За даними Повітряних сил, у вересні над Чернігівщиною радіотехнічні війська виявили вдвічі більше повітряних цілей, ніж у серпні», – написав очільник обласної військової адміністрації.

У «Чернігівобленерго» заявили, що без електропостачання залишилось 177 населених пунктів Ніжинського та Прилуцького районів, це майже 54 тисячі абонентів.

«Енергетики оперативно приступили до аварійно-відновлювальних робіт, однак ситуація направду дуже складна. Робимо все від нас залежне, щоб відновити електропостачання, але терміни цього відновлення можуть бути доволі тривалими», – відзначають енергетики.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.